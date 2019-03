O Governo mantém a oposição à possibilidade de acabar com a mudança de hora. OParlamento Europeu aprovou, esta semana, uma proposta nesse sentido com 410 votos a favor, 192 contra e 51 abstenções, mas Portugal não acredita que a ideia, apresentada em setembro de 2018 por Jean-Claude Juncker, se concretize.

A intenção da Comissão Europeia era avançar já este ano, mas nada vai acontecer antes de 2021. A proposta aprovada pelo Parlamento Europeu argumenta que os Estados-membros devem «dispor de tempo e da possibilidade de realizarem as suas próprias consultas públicas e avaliações de impacto, a fim de compreender melhor as implicações da abolição das mudanças de hora sazonais em todas as regiões». Até lá, os Estados-membros vão tentar chegar a uma posição comum e a medida terá de ser aprovada pelo Conselho da União Europeia.

Portugal estará ao lado dos que discordam desta proposta. António Costa reafirmou, esta sexta-feira, que «não faz sentido» adoptar o fim da mudança de hora em Portugal. «Um dos defeitos da União Europeia é, às vezes, abrir discussões que são desnecessárias e, muitas vezes, este tipo de coisas acaba por irritar os cidadãos», disse, em entrevista à TSF, o primeiro-ministro. Costa já tinha assumido que «o bom e o único critério é o critério da ciência». Um estudo realizado pelo Observatório Astronómico de Lisboa concluiu que «o horário de Inverno e de Verão é benéfico para a maioria das pessoas».

«É um assunto nacional», diz Francisco Assis

Os socialistas votaram contra o fim do regime atual. Francisco Assis defendeu, em declarações ao i, que este «é um assunto iminentemente nacional». O eurodeputado defende que «cada país tem a sua especificidade» e esta «não é uma discussão que exista em Portugal».

Paulo Rangel alinha com a posição assumida pelo Governo. O eurodeputado social-democrata votou contra a proposta de acabar com a mudança de hora. «Não vejo nenhuma prova de que ter uma hora única seja melhor para Portugal ou para a Europa», disse, em declarações ao Público, o eurodeputado e cabeça de lista do PSD nas eleições europeias. OPCP também é contra a intromissão da União Europeia na mudança de hora. Marisa Matias, eurodeputada bloquista, optou pela abstenção e entende que é preciso estudar qual o modelo mais adequado. A proposta para acabar com a mudança de hora foi feita pela Comissão Europeia em setembro de 2018. Juncker defendeu que a mudança de hora tem de acabar. «Devem ser os próprios Estados-membros a decidir se os seus cidadãos devem viver na hora de Verão ou na hora de Inverno. É uma questão de subsidiariedade», disse. Certo é que a hora vai continuar a mudar por agora. No domingo o relógio avança uma hora.