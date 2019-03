Segundo apurado pelo jornal i, na semana passada João Vasconcelos tinha-se dirigido a um hospital privado por se ter sentido mal, mas acabou por ir para casa. Vasconcelos foi um dos principais responsáveis por trazer a Web Summit para o nosso país, conhecido por ser um adepto das tecnologias e um grande impulsionador de projetos tecnológicos e de startups.

O ex-secretário de Estado da Energia, também militante socialista, saiu do Governo em julho de 2017 por causa do famoso ‘Galpgate’. Vasconcelos, juntamente com Rocha Andrade e Jorge Costa Oliveira, foi constituído arguido pelo Ministério Público no processo que investigava o pagamento pela Galp Energia de viagens, refeições e bilhetes para diversos jogos da seleção nacional no Campeonato Europeu de Futebol de 2016 – um processo que acabou por ser arquivado. Quando saiu do Governo, escreveu: «Tenho 41 anos, estou a meio da minha vida e agora quero dedicar-me mais à minha família. Mas tal como aconteceu nos últimos 25 anos, podem contar sempre com o meu contributo para melhorar a minha comunidade e o meu país. Até porque quero continuar a ter a certeza que a minha filha terá sempre muito orgulho em tudo o que eu fiz, e que viva num Portugal melhor». Entretanto, foi novamente pai, deixando um filho bebé nascido em julho do ano passado.

Foi também fundador e diretor executivo da Startup Lisboa – Associação para a Inovação e Empreendedorismo de Lisboa, de 2011 até 2015, e responsável pelo LIDE Empreendedorismo – associação com foco na promoção da sustentabilidade e responsabilidade social nos negócios e nas empresas.

João Vasconcelos foi também adjunto e assessor do gabinete do primeiro-ministro José Sócrates, com responsabilidade na área dos assuntos regionais e economia, entre 2005 e 2011. Entre 1999 e 2005 ocupou o cargo de vice-presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE). Administrou ainda diversas empresas familiares nos setores do turismo e serviços, tendo ainda sido mentor de vários programas de aceleração empresarial, nomeadamente o Startup Pirates, Founder Institute, Lisbon Challenge e Seedcamp.

Nascido em 1976, era «filho e neto» de emigrantes, escreveu na sua página do Facebook, que se tornaram empresários do setor do turismo e dos serviços, contava a Forbes em 2016. Defendeu até ao fim a ideia de apresentar novas ideias e, acima de tudo, na necessidade da inovação constante. «Há uma analogia que podemos utilizar para aquilo que estamos a fazer aqui: imagine uma box de assistência numa corrida de Fórmula 1. Nós somos isso. Não somos o carro nem os pilotos, mas eles têm de parar cá para trocar pneus, para pôr combustível. Ajudamo-los a fazer os upgrades para o ano que vem, a ver o que é que as outras equipas estão a fazer na estratégia da corrida. Damos-lhes formação, mas não somos nós que estamos a conduzir os carros. Isso devem ser os empreendedores, mesmo que se vão estampar na primeira curva. O nosso papel é o de assistência para quem está a correr», disse numa entrevista ao Observador.

As reações à sua morte prematura não se fizeram esperar. «Teve grande influência na Web Summit em Portugal e em tantas outras iniciativas a favor da inovação e do empreendedorismo moderno. A melhor forma de o homenagearmos é darmos visibilidade aos exemplos de êxito empresarial», notou Marcelo Rebelo de Sousa. Já Fernando Medina lembrou a «sua energia, alegria e capacidade de agregação para o empreendedorismo e economia digital [que] eram hoje ímpares no nosso país». Também Paddy Cosgrave, cabeça da WebSummit, sublinhou que João Vasconcelos «fez uma quantidade enorme de coisas para promover as startups portuguesas».

Na quinta-feira, a Startup Lisboa anunciou que ia criar um prémio de homenagem ao ex-secretário da Indústria, destinado a «reconhecer e premiar anualmente, de entre os empreendedores das atuais startups e alumnis da Startup Lisboa, aquele que se destaque pelas suas contribuições para a comunidade de startups e para o ecossistema nacional».

No domingo, dois dias antes de morrer, o ex-secretário de Estado escreveu um post no Facebook em que falava de emoções. «Quanto mais tempo passamos online mais valorizamos tudo o que é offline, a natureza, as emoções, a arte, a cultura, a manufatura, tudo o que nos transmite sentimento. Bom domingo, aproveitem o digital e usem-no como ferramenta para valorizar o analógico. Agora, vou passear que está um dia fabuloso».

O funeral realizou-se na quarta-feira, dia 27 de março, em Gafanhão, no concelho de Castro Daire.