Isabel Moreira denunciou na noite de sexta-feira um ataque na sua página do Facebook por parte de um dirigente do CDS de Barcelos. “És uma vergonha, f... de m..., mata-te”, escreveu Armindo Leite na página da deputada socialista.

A denúncia foi feita pela própria que rapidamente escreveu uma nota onde respondia publicamente ao dirigente do CDS. "Tenciono continuar por aqui, Armindo sexista, homofóbico, criminoso e cobarde", reagiu Isabel Moreira na mesma rede social. "Há mais, mas muito mais como eu. Toda uma multidão do lado da liberdade e da igualdade".

Entretanto, já na manhã deste sábado, Assunção Cristas, líder do CDS, pediu desculpa à deputada. “Repudio em absoluto qualquer comentário de ódio. O CDS pauta-se pelo respeito de todas as pessoas e de todos os pontos de vista e condena comentários deste teor. Apesar de só vincular o próprio, não posso deixar de lamentar profundamente o sucedido e pedir desculpa à Isabel Moreira”, escreveu Cristas no Twitter.

Segundo o portal do CDS-PP de Barcelos, Armindo Leite é membro da comissão política de Barcelos.