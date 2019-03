Depois do detox forçado no campeonato português devido ao arranque dos compromissos das seleções para o apuramento para o Campeonato da Europa 2020, este fim de semana fica marcado pelo regresso da Liga portuguesa. E diga-se, desde já, que não será um regresso qualquer.

É dia de sábado gordo aquele que marca a jornada 27 da prova, com direito a jogo decisivo na Pedreira.

O FC Porto visita o reduto do Braga na tarde de sábado e está naturalmente obrigado a vencer para não ter que, momentos depois, ficar dependente de algum truque de magia por parte dos comandados de Pepa na Luz.

Mas vamos por partes.

Atualmente com os mesmos 63 pontos que o Benfica, os azuis-e-brancos seguem no segundo posto na tabela, com cinco de vantagem em relação aos minhotos, que fecham o pódio.

Vencer o conjunto de Abel Ferreira não é, de resto, uma missão impossível para o atual campeão nacional.

Em boa verdade, Sérgio Conceição e companhia só precisam de repetir a proeza alcançada diante do mesmo plantel, no final do passado mês de fevereiro, quando, recorde-se, venceram o Braga, por 3-0, em jogo referente à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Esta será, aliás, uma dupla jornada entre os dois clubes, já que, depois deste encontro, Braga e FC Porto voltam a encontrar-se, de novo, a 4 abril, para o encontro que vai confirmar qual será o finalista da prova rainha do futebol português.

Com a vaga no Jamor aparentemente pré-reservada pelo dragão - que vai a Braga com três golos de vantagem trazidos da primeira mão -, fica a ideia de que aos guerreiros do Minho resta a esperança em vingar aquele resultado neste jogo de sábado a valer para o campeonato.

Com 58 pontos, o Braga segue isolado no último lugar do pódio, com mais três que o Sporting, 4.º na tabela, que entrará em campo precisamente depois do final do encontro entre Braga e FC Porto. O leão desloca-se até a Chaves, cujo Desportivo continua a lutar pela saída da zona de despromoção.

Atualmente na 17.ª posição na tabela, e, por isso, a dois lugares para sair da linha de água, o plantel de José Mota - que rendeu, recorde-se, Tiago Fernandes no comando técnico no passado dia 10 - está proibido de perder pontos para continuar a acreditar na chegada ao top15.

Ainda este sábado, mas já pela noite, será a vez do já mencionado Benfica-Tondela. Com mais um ponto que o plantel flaviense, os auriverdes ocupam o primeiro lugar da zona vermelha. Trazer pontos da capital será por isso o maior objetivo para Pepa e companhia, que, recorde-se, conseguiram um triunfo (3-2) no terreno dos encarnados na época transata.

Na altura, na jornada 32 da Liga, um bis de Miguel Cardoso e um golo de Tomané garantiram o triunfo aos tondelenses.

Depois deste desafio, chega o dérbi lisboeta, com os comandados de Bruno Lage a atravessarem a 2.ª Circular para defrontarem o Sporting na 2.ª mão da meia-final da Taça de Portugal. A águia chega a Alvalade em vantagem, depois de ter vencido, recorde-se, por 2-1, na Luz.