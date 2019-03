Hoje

José Marques: Fotógrafo em cena - TNDMII

Inaugurou esta semana, precisamente no dia Mundial do Teatro, a exposição José Marques: Fotógrafo em Cena, que mostra o trabalho atrás das lentes durante mais de três décadas do reconhecido fotógrafo, no Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII). Nesse dia, foi lançado o catálogo depurado de um espólio de mais de cem mil imagens que documentam a vida no palco e fora dele foi adquirido no final de 2013 pelo teatro, um ano após o falecimento do fotógrafo. Entre os milhares de fotografias, o Sr. Marques, como era conhecido, deixou um legado que devolve memórias de Amália Rodrigues, ou dos então muito jovens João Perry, João Mota, e Carlos Avillez, geração de mestres que se fazia rodear da inspiradora Amélia Rey Colaço. Foi também um dos primeiros fotógrafos a chegar ao Rossio no dia em que as chamas consumiram o D. Maria, na madrugada de 2 de Dezembro de 1964.

Pedro Abrunhosa & Comité caviar

Pedro Abrunhosa entrou em 2019 com um concerto histórico na Avenida dos Aliados para mais de 200 mil pessoas. A digressão de apresentação de Espiritual, o mais recente disco do artista, continua a percorrer o país. Hoje é a vez de Coimbra - o encontro está marcado para as 21h30, no Convento de São Francisco.

Sábado

Macbeth com Paula Lobo Antunes, para os the Lisbon players

“A tragic love story, the rise and fall of a hero”. É mesmo assim, em inglês, já que falamos da incontornável obra de Shakespeare interpretada na sua língua original pelos The Lisbon Players. A atriz Paula Lobo Antunes protagoniza a tragédia ao lado de Keith Harle. McBeth é de todas as peças de Shakespeare a que mais adjetivos tem colecionado ao longo da passagem dos séculos - de tenebrosa a enigmática, muitos são os epítomes que lhe dedicaram. A peça maldita será, porventura, um dos mais conhecidos. Hoje, Paula Lobo Antunes e companhia sobem ao palco às 21h00. Amanhã (domingo, dia 31), às 16h00, será a última oportunidade para esta versão tão única de um dos maiores clássicos da história do teatro mundial. Os The Lisbon Players são uma companhia de teatro que, desde 1947, se dedica a trazer à cidade peças interpretadas em inglês. O Lisbon Players’ Theatre - Estrela Hall fica na confluência com a Rua da Estrela e a Rua Saraiva de Carvalho.

Doidas e Santas

A atriz brasileira Cissa Guimarães traz Portugal a peça Doidas e Santas, estreada esta quarta-feira no Teatro Tivoli BBVA. A comédia, que Cissa é uma psicanalista que terá que lidar com o seu casamento em crise, esteve em cena no Brasil durante mais de dez anos. Depois de Lisboa, onde fica até 14 de abril, a peça segue em em tour nacional. Hoje, o espetáculo é às 21h30 e amanhã às 17h00.

Domingo

O Resto Já Devem Conhecer do Cinema, Teatro Nacional de São João

Nuno Carinhas e Fernando Mora Ramos juntaram-se novamente para O Resto Já Devem Conhecer do Cinema, a partir do texto do dramaturgo inglês Martin Crimp. Uma peça que aborda a fatalidade da sociedade moderna que aqui vai apropriar-se da tragédia grega Fenícias, de Eurípides. Interpretada por António Afonso Parra, Ana da Cunha, Carlos Borges, Fábio Costa, Fernando Mora Ramos, Isabel Lopes, Joana Carvalho, João Cardoso, Jorge Mota, Manuel Petiz, Pedro Frias, Sara Barros Leitão, este domingo pode ser vista às 16h00. Ficará em cena até 14 de abril - de quarta a sábado às 19h00, de quinta e sexta às 21h00.

Gulliver

Última chamada para Gulliver, o espetáculo infanto-juvenil que Tiago Cadete levou à Culturgest. A peça é um “caleidoscópio baseado no universo das viagens de Gulliver, uma história contada através de uma coleção de imagens deste caricato viajante”, explica o encenador na sua página. Tanto este sábado como no domingo hverá sessões às 16h00 especialmente orientadas para as famílias.