O Ministério Público (MP) acusou, esta sexta-feira, a TVI de ofensa à reputação económica do Banif e o diretor de informação do mesmo canal de televisão, Sérgio Figueiredo, de desobediência qualificada e ofensa à reputação, informou a hoje Comissão Liquiditária.

De acordo com o comunicado da Comissão Liquiditária, citado pela Lusa, o Banif foi, esta sexta-feira, notificado do despacho do MP do encerramento do inquérito, no qual foi deduzida também, além do crime de desobediência qualificada, acusação de crime de ofensa a organismo, serviço ou pessoa coletiva sobre Sérgio Figueiredo.

Recorde-se que, na base deste processo, está uma queixa feita pelo Banif, na sequência de uma notícia acerca do alegado "fecho" do banco, que foi emitida pela TVI24 no dia 13 de dezembro de 2015.

O Banif considera, segundo a mesma nota, que a notícia esteve "na origem de uma enorme perda de liquidez ao longo dos dias" a seguir à transmissão da peça.

"De acordo com a acusação do Ministério Público, o arguido Sérgio Figueiredo, previu e quis revelar e divulgar/tornar público tal notícia num meio de comunicação, não obstante saber que o seu teor poderia ser falso e que a mesma seria ofensiva da imagem e competência económica do Banif", refere o comunicado da Comissão Liquiditária.