Já são conhecidos os convocados de Bruno Lage para a receção do Benfica ao Tondela, este sábado, na jornada 27 da liga portuguesa. Há algumas novidades, mas a maior é uma estreia absoluta: Adel Taarabt, o internacional marroquino que não era opção para a equipa principal dos encarnados há mais de três anos - ainda espera, de resto, pela estreia oficial.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida, o treinador das águias já havia deixado elogios a Taarabt, deixando no ar a possibilidade de ainda vir a apostar no médio criativo. "Enquanto treinador da equipa B, o Adel esteve comigo seis meses e sempre se mostrou disposto a dar a volta à sua vida, porque tem perdido demasiado tempo. Ele tem 29 anos e teve uma carreira brilhante até determinado ponto. Depois perdeu algum tempo, por responsabilidade total dele, que tem consciência disso. Senti-o sempre com uma vontade enorme de encontrar o caminho. Depois surgiu esta oportunidade de eu vir para a equipa A e ele deu continuidade ao trabalho que fez nos primeiros seis meses. Agora depende dele. Ele tem ganho algum tempo de jogo na equipa B e depende dele", salientou Bruno Lage.

Taarabt, recorde-se, foi contratado em 2015/16, na primeira época de Rui Vitória ao leme do Benfica, depois de um percurso errante que o levou a passar por Tottenham, Queens Park Rangers (duas vezes), Fulham e AC Milan. Nunca chegaria a ser opção para o anterior treinador encarnado, cumprindo apenas sete jogos (e um golo) na equipa B antes de ser cedido por ano e meio ao Génova (29 jogos e dois golos). Esta época regressou ao Seixal e soma três jogos pela equipa secundária das águias, espreitando agora a estreia absoluta na formação principal.

De regresso está também Seferovic, que falhou os últimos três jogos por lesão, sendo que João Félix consta igualmente da lista, depois de ter abandonado a concentração da seleção nacional por problemas físicos. Zlobin e Zivkovic foram preteridos relativamente aos convocados para o último jogo do Benfica, a goleada por 4-0 em Moreira de Cónegos, enquanto o capitão Jardel, já dado como apto pelo técnico, ainda ficou de fora das opções - ele que está ausente por lesão há quase dois meses.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Vlachodimos e Svilar

Defesas: André Almeida, Corchia, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo

Médios: Samaris, Florentino Luís, Pizzi, Gabriel, Gedson Fernandes, Rafa, Cervi e Taarabt

Avançados: Seferovic, Jota, Jonas e João Félix