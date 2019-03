A deputada socialista Isabel Moreira queixa-se de ter sido ameaçada por um dirigente do CDS de Barcelos.

A deputada socialista partilhou no facebook uma mensagem em que Armindo Leite, que pertence à Comissão Política da concelhia do CDS de Barcelos, escreve: “és uma vergonha, fufa de merda, mata-te...”.

Em resposta, Isabel Moreira condena o comentário “sexista, homofóbico, criminoso e cobarde” e exige uma reação da direção do CDS. “Fui informada de que o ameaçador pertence à Comissão Política da concelhia do CDS de Barcelos. Aguardo reações da direção do CDS. Pois é, acho isto intolerável”.

Armindo Leite, contactado pelo i, rejeitou ter escrito qualquer comentário dirigido a Isabel Moreira. “Não tenho conhecimento de nada. Não faço a mínima ideia. Eu não fiz nada. Palavra de honra”.

O centrista colocou a hipótese de se tratar de um perfil falso e garantiu que não seria a primeira vez que isso lhe acontecia por razões políticas.