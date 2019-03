Esta sexta-feira, dois trabalhadores de uma fábrica em Paredes, no distrito do Porto, ficaram feridos depois de caírem de uma altura de cerca de cinco metros, enquanto tentavam apagar um foco de incêndio que lavrava nas instalações de uma unidade fabril de fabrico de mobiliário, informou à agência Lusa fonte dos bombeiros.

De acordo com o comandante dos Bombeiros de Baltar, Delfim Cruz, ambos terão caído do cimo de um silo que estava a arder e, pelas 19h40, os bombeiros encontravam-se ainda no local a socorrer as vítimas.

Um dos feridos está em estado considerado grave.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 18h15.