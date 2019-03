A seleção nacional feminina de sub-17 garantiu esta sexta-feira o apuramento para a fase final do Campeonato da Europa da categoria, cinco anos depois da última (e única) presença. Um golo de Lara Pintassilgo, logo aos cinco minutos, deu a vitória sobre a congénere de França, por 1-0, na terceira e última jornada do grupo 5 da Ronda de Elite.

A equipa treinada por José Paisana fez o pleno nesta fase de apuramento. Antes desta partida, tinha já vencido a República Checa, também por 1-0, e a Irlanda do Norte por concludentes 6-0, com todos os jogos a serem disputados no Centro de Treinos do Luso, na Mealhada.

A fase final da competição será jogada na Bulgária, entre os dias 5 e 17 de maio. Além de Portugal e do país anfitrião, estão já apuradas as seleções da Dinamarca, Inglaterra, Alemanha, Holanda e Espanha: o último país qualificado será conhecido após o encontro deste sábado entre a Áustria e a Bélgica.