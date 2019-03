Esta sexta-feira, o MAI informa que a PSP abriu dois processos disciplinares a dois agentes da mesma força de autoridade devido à atuação que tiveram durante os conflitos no Bairro da Jamaica, que aconteceram no mês de janeiro deste ano, no Seixal.

Recorde-se que os ataques que ocorreram no Bairro da Jamaica não passaram despercebidos e, na segunda-feira a seguir, vários moradores do mesmo bairro foram para as ruas da capital manifestar-se contra a violência policial e o racismo tendo, durante a manifestação, havido vários confrontos violentos entre a polícia e os manifestantes que provocaram quatro feridos.

Aos olhos dos políticos o caso também não passou despercebido e, depois dos confrontos, vários políticos reagiram ao sucedido.