Homem com "com perturbações do foro psicológico" detido após disparar contra GNR na via pública

Homem com "com perturbações do foro psicológico" detido após disparar contra GNR na via pública

DR Jornal i 29/03/2019 17:50

Ao suspeito foram-lhe ainda apreendidas mais de 20 armas.