Lionel Messi e Cristiano Ronaldo têm, na última década, disputado o título de melhor jogador do mundo. Agora, o jogador do Barcelona falou para o Club 947, uma rádio argentina, onde deixou grandes elogios ao internacional português.

Para Messi, nos dias de hoje existem grandes jogadores, mas ele e Ronaldo ainda estão um patamar acima dos restantes. “Hoje existem grandes jogadores, casos do Neymar, Mbappé, Suárez, Hazard e Kun Agüero, qualquer deles podia ser o melhor do mundo. Não coloco o Ronaldo nesta lista porque o coloco no mesmo patamar do que eu", afirmou o interncional argentino.

Lionel Messi disse ainda que "foi bom jogar contra Cristiano Ronaldo", enquanto ambos jogavam no Campeonato espanhol, apesar de ter referido que por vezes “ficava chateado por vê-lo levantar troféus". Contudo, refere que "seria lindo se Ronaldo tivesse continuado na liga espanhola, pelo prestígio que dava".

Para o argentino, a ida de Ronaldo para a Juventus deixou a equipa italiana muito mais forte. "Respeito muito a Juventus. Parece-me uma equipa muito forte, com grandes jogadores. E com a contratação do Cristiano Ronaldo ficaram ainda mais fortes”, afirmou, dizendo ainda que a vitória na Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid deu muito prestígio à equipa italiana

Recorde-se que nessa partida Cristiano Ronaldo marcou um hat-trick que provocou uma reviravolta no resultado e apurou a Vecchia Signora para os quartos-de-final da Liga dos Campeões.