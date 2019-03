O Sporting vai apresentar-se este sábado em Chaves sem Bas Dost. O avançado holandês contraiu uma contusão óssea no joelho direito e irá assim ficar de fora do encontro dos leões no terreno dos flavienses, a contar para a 27.ª jornada do campeonato, tal como Diaby, Ilori e Battaglia.

Bas Dost, que esta temporada se tem apresentado uns furos abaixo daquilo a que tinha vindo a habituar os adeptos do futebol nacional - leva quatro jogos consecutivos sem marcar, tendo já somado outra série de cinco jogos em branco na época -, sofreu um toque no treino de quinta-feira, apresentando depois algumas queixas. Esta sexta-feira, às mesmas queixas juntou-se uma inflamação no joelho, que levou os responsáveis leoninos a optar por fazer descansar o avançado, de modo a tê-lo em pleno para a receção ao Benfica na próxima quarta-feira, onde estará em jogo a presença na final da Taça de Portugal.

Diaby ficará também de fora da lista de convocados elaborada por Marcel Keizer. O avançado voltou lesionado da seleção do Mali, onde cumpriu os 90 minutos no jogo com o Sudão do Sul e mais 38 frente ao Senegal. "Treinámos e demos algum descanso aos atletas. Alguns aspetos positivos, outros negativos, mas estamos prontos para o jogo com o Chaves", salientou o treinador dos leões.