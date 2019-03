Mais uma história incrível no mundo do futebol, neste caso proveniente da China. O Guangzhou Evergrande decidiu suspender por um mês o avançado Wei Shihao, que passou três anos em Portugal (Boavista, Feirense e Leixões), devido a uma entrada duríssima sobre um adversário num jogo… da seleção chinesa.

O lance aconteceu na partida entre a China e o Uzbequistão, a contar para o torneio particular China Cup. Na tentativa de chegar à bola, Wei Shihao projetou-se no relvado mas acabou por acertar em cheio na perna de Otabek Shukurov, provocando uma fratura na tíbia ao adversário - curiosamente, o árbitro do encontro puniu o jogador chinês... apenas com um cartão amarelo.

Wei Shihao pediu entretanto desculpas a Shukurov, a quem até foi visitar, explicando nunca ter pensado que "pudesse causar uma lesão tão grave" com aquela entrada. O Guangzhou Evergrande, ainda assim, considerou que a mesma não reflete os valores defendidos pelo clube e publicou um comunicado a anunciar a suspensão por um mês.

Está, ainda assim, a ser analisada a possibilidade de rescindir o contrato com o avançado de 23 anos, que chegou ao clube no início da temporada, depois de uma época a jogar no Beijing Guoan por empréstimo do Leixões. Para já, Wei Shihao ficará garantidamente de fora dos próximos quatro jogos do Guangzhou na Superliga chinesa e dois na Liga dos Campeões asiática.