Aprender a andar de bicicleta vai ser obrigatório nos próximos anos para as crianças, a partir do ensino básico. O objetivo é forçar uma mudança de comportamentos a nível de mobilidade.

"Todos os alunos terão a oportunidade de aprender a pedalar, num processo de formação faseado ao longo dos vários níveis de escolaridade", pode ler-se na Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa, apresentada nesta quinta-feira.

De acordo com o Público, o objetivo é que as crianças do 1º ciclo tenham aulas em contexto protegido, passando para o espaço público, as do 2º e 3º ciclos, bem como as do secundário.

"As crianças têm uma capacidade de sensibilização enorme", disse ao jornal o secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes. O grande objetivo da implmentação desta atividade nas escolas é provocar uma “mudança drástica de comportamentos”, a nível ambiental e de mobilidade.

A formação terá uma componente teórica e outra prática e passará por “ensinar regras” ou conceitos como “condução defensiva”, refere ainda José Mendes.