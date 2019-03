Os britânicos Her's morreram, esta terça-feira, num acidente de viação, quando estavam a caminho de um concerto em Santa Ana, na Califórnia, confirmou a sua editora, a Heist Or Hit.

A dupla, composta por Stephen Fitzpatrick e Audun Laading, sofreu um acidente de viação, que vitimou também o seu manager, Trevor Engelbrektson.

"A sua energia, a sua vivacidade e o seu talento acabaram por definir a nossa editora", escreveu a editora que diz estar “devastada”.

"Musicalmente, eram deslumbrantes. Estavam na América para tocar perante milhares de fãs, os quais procuravam conhecer e com os quais tentavam passar algum tempo, tal era a sua paixão e humildade".

Os Her's lançaram o seu álbum de estreia, "Invitation to Her's", no ano passado, veja o vídeo oficial do single Harvey, publicado pela banda no YouTube em fevereiro passado.