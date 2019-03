O Royce Hall, em Los Angeles, vai ser o palco que abre a digressão da fadista, que ali atuará a seis de abril. Depois desse seguem-se mais 13 concertos, que se vão realizar até ao mês de maio.

Nesta digressão, além dos temas dos álbuns anteriores que costuma apresentar nas suas digressões, onde interpreta músicas como 'Ó Gente da Minha Terra' ou 'Chuva', Mariza vai apresentar o seu mais recente trabalho, e será acompanhada pelos músicos Vicky Marques (percussão), Pedro Joia (viola), João Frade (acordeão), Yami Aloelela (baixo) e José Manuel Neto (guitarra portuguesa).

Dos EUA a artista ruma até ao Canadá.

O seu novo álbum, ‘Mariza’, produzido por Javier Limón, foi considerado em maio do ano passado, um dos dez melhores de 2018 pela revista britânica Songlines. Este trabalho é o seu sétimo álbum de estúdio e esteve nomeado no ano passado para os Grammy Latinos, na categoria de 'Best Portuguese Language Roots Album'.

De recordar que a fadista foi distinguida, no ano passado, com o Prémio Luso-Espanhol de Arte e Cultura, e em novembro de 2017 como Mestre da Música Mediterrânica, pela Universidade de Berklee, em Boston, nos Estados Unidos.