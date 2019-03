A taxa de desemprego do mês de janeiro foi revista em baixa para 6,6%, uma décima abaixo dos números inicialmente previstos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que apontavam para 6,7%.

Em fevereiro a previsão é a de que a taxa se fixe nos 6,3%, de acordo com os dados provisórios divulgados, esta sexta-feira, pelo INE.

"Em janeiro de 2019, a taxa de desemprego situou-se em 6,6%, valor igual ao do mês anterior e ao de três meses antes e menos 1,2 pontos percentuais (p.p.) que no mesmo mês de 2018. Aquele valor representa uma revisão em baixa de 0,1 p.p. da estimativa provisória divulgada há um mês", pode ler-se no relatório.

A confirmar-se a previsão de 6,3% para a taxa de desemprego em fevereiro, significa que não só o desemprego baixou três décimas em relação ao mês anterior, como terá baixado para o valor mais baixo desde agosto de 2002.