A realizadora francesa Agnès Varda morreu, aos 90 anos, confirmou, esta sexta-feira, fonte da família.

"A realizadora e artista Agnès Varda morreu na sua casa na noite de quinta-feira, na sequência de um cancro", anunciou a família, através de comunicado.

A carreira da apelidada ‘avó’ do movimento cinematográfico Nouvelle Vague iniciou-se em 1954 e está repleta de prémios, em 1985 recebeu o Leão de Ouro em Veneza por Sem Eira Nem Beira, em 2009 conquistou o César de Melhor Documentário com As Praias de Agnès. Em 2018, a Academia de Hollywood atribuiu-lhe um Óscar honorário.

Varda nasceu em Bruxelas no dia 30 de maio de 1928, filha de pai grego e mãe francesa, mais tarde mudou-se para Paris para estudar fotografia. Foi casada com o também realizador Jacques Demy.