Le Baron e as tendências da noite

A noite lisboeta vive tempos de alguma inconsistência. Cada vez mais virada para massas, onde o mais barato por norma sobressai. E pejada de crianças, que parecem sair cada vez mais cedo, para gáudio das grandes discotecas, que muitas vezes parecem ignorar ou facilitar na idade mínima definida por lei para se poder entrar.

É por isso natural que se tenha perdido qualidade, ao invés, por exemplo, da restauração, onde o panorama é substancialmente diferente graças à grande diversificação que se regista hoje em dia com espaços para todos os gostos e carteiras. Esta é, aliás, uma das grandes alterações na cidade, que tem vindo a registar nos últimos anos uma tendência: as pessoas ficam a beber o primeiro copo onde jantam porque há sítios propícios para isso.

É por isso com naturalidade – mas alguma tristeza à mistura – que vejo desaparecer mais um dos meus nomes preferidos na hora de escolher para onde ir. O Rive Rouge, no Mercado da Ribeira, que se prepara para mudar de mãos. Espaço bem desenhado, com uma programação eclética mas cheia de conteúdos novos, bom serviço e qualidade sonora. Não é, por isso, de estranhar que cada vez existam mais festas com temáticas diferentes, pensadas para públicos bem definidos, e que usam a transformação de locais para criarem o seu próprio ambiente. É no fundo o cansaço que os do costume vão registando por se preocuparem mais em encher, encher e encher, sem conseguir consolidar a oferta sustentada na diferenciação.

Surgiu, no entanto, na Rua Nova da Trindade um espaço chamado Le Baron que aparece como uma lufada de ar fresco no que se vai fazendo por aí. Espaço pequeno com ambiente bem selecionado à porta, decoração burlesca a fazer lembrar os bares antigos, mas que acaba por se tornar extremamente confortável e acolhedor. A seleção musical agrada-me sobremaneira porque não é fácil de encontrar onde se possa dançar funky, disco e house, com uma batida bem clássica, a juntar a outras mais modernas. As pessoas que o frequentam vão nitidamente para se divertir e aproveitam a pequena pista ou os espaços entre os sofás para dançar. Situado dentro de um Centro Comercial, quem o vê de fora não percebe o que vai encontrar lá dentro. Bom serviço e copos de vidro, onde parece que a bebida faz mais sentido. A escolha de um público mais sofisticado, mas transversal, onde é raro ver alguém com menos de 25 anos. Alternativo, mas com gosto refinado – e onde também se pode jantar.

Percebo perfeitamente que os gostos não se discutem e que têm que existir projetos para todos os gostos. Mas sinto que fazem falta mais espaços destes, onde a mistura dos locais com um público estrangeiro desenvolve uma mescla bem divertida e onde a própria capacidade do local permite uma outra atenção na porta para que os padrões se mantenham. Logicamente, não se pode pedir o mesmo a clubs para duas, três ou quatro mil pessoas, embora ache que Lisboa pede mais cantinhos destes para nichos de gente que não se quer chatear nem esperar em filas intermináveis. Para gente que não tenha que começar a ficar no auge só lá para as 04h, mas que prefere começar a noite mais cedo. Por cá, continua a existir um público que gosta de optar pela qualidade ao invés da quantidade – e é por isso importante que se preservem estes espaços de identidade própria, mas que trabalham o cliente de uma outra forma.