Uma cena muda e breve

Sobre a sorte de apanhar um poema ao vivo e os muitos benefícios de passar mais tempo na natureza.

Tenho desde pequena um poema preferido, uns curtos versos de Miguel Torga que descrevem um cordeiro a pastar num lameiro ao lado da mãe. Sempre que o releio imagino aquela “cena muda e breve”, simples mas ao mesmo tempo cheia de força, uma imagem dos laços que nos ligam aos nossos e sobre como somos efémeros. Noutro dia fui surpreendida por ela. Calhou quase em cima do Dia Mundial da Poesia, o que não deixa de ter a sua graça. No parque ribeirinho de Benavente, meio escondidos atrás de umas árvores, lá estavam os versos ao vivo – um cordeiro a pastar ao de leve ao lado de uma ovelha, exatamente como os tinha tentado pintar uma vez numa tela que ainda lá anda a rebolar em casa.

Sinto falta de estar mais tempo na natureza e do encanto de cenas pequenas como esta. Para alguém que cresceu na cidade sempre com o ritmo dos acampamentos e raides dos escuteiros, fica enraizado. Observar a natureza e ver a paisagem transformar-se, o vento a remexer as folhagens e tantas outras cenas muitas vezes de tranquilidade absoluta em que a vida continua a correr – como essa que Torga pôs de forma tão límpida no papel – é uma oportunidade para nos religarmos ao que nos rodeia, treinar os sentidos.

Nos últimos anos não têm faltado estudos sobre os benefícios da natureza e se calhar qualquer dia é por aí que irão também as prescrições, já que cada vez mais se alerta para a importância de ter estilos de vida mais saudáveis.

Os “banhos de floresta” são uma prática popular no Japão e já houve quem os tenha trazido para cá. Têm uma certa mística associada, mas nem será preciso tanto. Um estudo científico publicado em 2016 na revista Scientific Reports, e que está disponível online no site da Nature, dizia que a urbanização estava a emergir com um dos mais importantes problemas de saúde pública do século XXI, com as cidades a tornarem-se “epicentros de doenças crónicas do foro físico e mental”. Ao mesmo tempo, continuavam os autores, somam-se 40 anos de investigação a apontar vantagens para a saúde de experiências na natureza, da diminuição da tensão arterial ou até das alergias, mas também da mortalidade por doença cardiovascular, dos níveis de stress e sedentarismo e uma melhoria da sensação de bem-estar.

O objetivo dos investigadores foi perceber de que “dose” de natureza precisamos para ter resultados e para isso analisaram os hábitos de 1538 habitantes de Brisbane, na Austrália. Depois de inquéritos para perceberem que tipo de doenças tinham e o nível de atividade física, analisaram a frequência com que visitavam espaços verdes e a intensidade da experiência de imersão na natureza. Concluíram que uma maior frequência de passeios podia ser associada a uma menor prevalência de depressão e tensão alta. E porque o objetivo era apurar uma dose, dizem que visitas de pelo menos 30 minutos a espaços verdes ao ar livre todas as semanas poderiam reduzir a prevalência de depressão na população em 7% e de hipertensão em 9%. Feitos os cálculos para a realidade australiana, além dos ganhos em qualidade de vida, estimavam uma poupança de 9 mil milhões de euros por ano.

Já este ano, uma equipa de investigadores da Universidade de Hong Kong publicou conclusões sobre um questionário dirigido aos pais. Recrutaram 493 famílias com filhos entre os dois e os cinco anos para perceber o grau de contacto com a natureza e se havia algum padrão no comportamento. Chegaram à conclusão de que crianças com mais contacto com o campo eram menos hiperativas e tinham menores dificuldade de relacionamento social. Esta equipa em Hong Kong, liderada por Tanja Sobko, tem um projeto que desde 2016 já envolveu mil famílias e agora quer tentar perceber até que ponto o contacto com natureza em criança influencia a composição do microbioma intestinal, que hoje se sabe que tem diferentes implicações, do sistema imunitário e à doença mental. Esta semana a Direção Geral da Saúde lançou um novo plano para melhorar a literacia em saúde e planeia intervenções para várias idades e talvez esta fosse uma boa área de estudo.

Jornalista

Escreve à sexta-feira