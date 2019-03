O icónico jogador do Barcelona Gerard Piqué deu uma entrevista no programa espanhol La Resistencia e em tom divertido não hesitou em falar de dinheiro ou de sexo.

A entrevista começou logo a ‘abrir’ com o entrevistador a perguntar quanto dinheiro é que Piqué tinha e a afirmar que estava hesitante em fazer a pergunta seguinte porque envolvia outra pessoa.

O jogador não teve receio e perguntou-lhe qual era a questão, ao que o apresentador respondeu: “Quantas vezes f*** este mês?”. A resposta de Piqué não tardou: “As duas do Bernabéu contam?”.

O catalão referia-se assim às duas vitórias do Barcelona em casa do rival Real Madrid. Mas o jogador também não esqueceu a pergunta sobre o dinheiro que tem.

Piqué, casado com a cantora Shakira, garantiu, quanto ao dinheiro e ao sexo, que tem “as duas coisas de sobra”. “tenho mais património do que o orçamento do Espanyol para este ano”.

O apresentador surpreendido com a resposta faz questão de lembrar Piqué que o orçamento da outra equipa de Barcelona são 57 milhões de euros. “Eu não tenho 57, tenho muito mais. Não é segredo que ganhei algum dinheiro2, respondeu Piqué.