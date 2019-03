De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os concelhos de Vila Nova da Barquinha e Abrantes, no distrito de Santarém, e Gavião, em Portalegre, apresentam hoje um risco muito elevado de incêndio.

Há também mais de trinta concelhos nos distritos de Faro, Lisboa, Leiria, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Viseu, Coimbra, Braga, Viana do Castelo e Bragança em risco elevado de incêndio.

O IPMA prevê que nos próximos dias haja uma diminuição significativa do risco de incêndio. No entanto, até domingo, mantém-se o aviso da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) sobre o perigo de incêndio rural devido às temperaturas acima do habitual para esta época do ano. Também é esperado um aumento da intensidade do vento.

Já a Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciou, na passada quarta-feira, um reforço do patrulhamento terrestre no território continental até 31 de março, como forma de prevenir possíveis fogos florestais.