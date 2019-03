Os deputados britânicos voltam a votar esta sexta-feira o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia.

A ministra responsável pelos Assuntos Parlamentares, Andrea Leadsom, afirmou que, da votação, não constará a declaração política sobre as relações futuras. “Como disse hoje na Câmara, a União Europeia só vai concordar com uma prorrogação até 22 de maio se o Acordo de Saída for aprovado esta semana. A moção de amanhã [hoje] dá ao Parlamento a oportunidade de garantir essa extensão”, declarou.

A votação acontecerá imediatamente após o debate, que se realiza entre as 9h30 e as 14h30.

De recordar que o Acordo de Saída tem 585 páginas e estabelece os termos da saída do Reino Unido da UE, estabelecendo um quadro jurídico quando os Tratados e a legislação da UE deixarem de se aplicar ao Reino Unido.

O Acordo, assim como a Declaração política para o futuro das relações entre o Reino Unido e a União Europeia, foram chumbados no passado dia 12 de março, com 391 votos contra e 242 a favor, uma diferença de 149 votos, repetindo, assim, o chumbo de janeiro por 432 votos contra e 202 contra.