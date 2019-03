Apesar do alerta lançado pela Ordem há dois meses e da “insistência feita pelo Sindicato Independente dos Médicos, a falta de pediatras no Hospital Garcia de Orta agravou-se”, refere o documento.

Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, afirmou que quando o alerta foi feito, “a ministra da Saúde apressou-se a negar os factos, em vez de ter investido todos os esforços no sentido de reforçar o quadro de pediatras”. “Chegámos assim a uma situação limite e inevitável”, conclui.

O Centro Hospitalar Lisboa Ocidental já reagiu e adiantou que foi cedida a colaboração de um pediatra a iniciar funções de imediato. Entre as propostas está também a abertura de quatro vagas no próximo concurso nacional - a começar no prazo de três meses. O Hospital Garcia de Orta também respondeu à Ordem dos Médicos, dizendo que “as três vagas atribuídas pelo Ministério da Saúde, no concurso recente, infelizmente não foram ocupadas”.