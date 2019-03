Zeca Mendonça, que acompanhou 16 presidentes sociais-democratas, morreu na noite desta quinta-feira, vítima de doença prolongada. Vários dos seus camaradas já reagiram e lamentaram profundamente a sua morte.

O PSD emitiu, poucos minutos depois de divulgada a notícia da sua morte, um comunicado de “profunda consternação”: “Foi com profunda consternação que o Partido Social Democrata recebeu a notícia do falecimento do histórico assessor Zeca Mendonça. Nesta hora, faltam as palavras para expressar a sua importância para o Partido e para todos aqueles com quem se cruzou ao longo da vida. Dedicação, seriedade e amizade são apenas alguns dos valores em que pensamos quando o relembramos.

Nesta hora difícil, o Partido endereça toda a família e amigos as mais sentidas condolências. O seu legado permanecerá para sempre connosco”, lê-se na nota publicada.

Também o atual líder do PSD, Rui Rio, deixou uma nota de homenagem a Zeca Mendonça, através da rede social Twitter.

“Morreu o Zeca Mendonça, um profissional competente, honesto e de enorme dedicação ao PSD. A sua simpatia e disponibilidade a todos cativava. O Zeca faz parte da história do PPD/PSD, e deixará, para sempre, uma enorme saudade em todos nós. A minha sentida e muito amiga homenagem”, escreveu o social-democrata.

Ao Expresso, Marcelo Rebelo de Sousa também prestou uma homenagem aquele que era, atualmente, seu assessor, e fez questão de dizer que Zeca era “discreto, leal, competente e devotado". "O Zeca serviu de forma discreta, leal, competente e devotada todos os líderes do PSD. E privou de forma afetuosa com todos os quadrantes partidários, nessa medida servindo a democracia portuguesa", disse o Chefe de Estado.

Também o ex-presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, já reagiu, em declarações ao Observador. “Foi com tristeza que tomei conhecimento da morte do Zeca Mendonça, um homem bom a quem o PSD e cada um dos seus líderes muito devem. A propósito do seu aniversario, há uns dias, tive oportunidade de transmitir ao Zeca e à família que nunca esquecerei o quanto ele me ajudou na minha vida política. Foram dezenas de campanhas feitas com o seu apoio direto, que mostraram a sua enorme lealdade, capacidade e dedicação, ao PSD e, dessa forma, a Portugal. Presto-lhe uma sentida homenagem”.

Ao mesmo jornal, também Santana Lopes recorda Zeca Mendonça, afirmando que este “devia ter sido deputado” e que foi “confidente de vários presidentes do PSD”.

“Estamos todos chocados. É um grande amigo, acima de tudo, é assim que eu gosto de me lembrar dele. Serviu vários presidentes do PSD com muita competência e acima de tudo com uma extraordinária afabilidade com toda a gente. Foi até um confidente de vários presidentes do PSD. Quantos de nós não recorremos a ele? Eu sempre lhe disse, umas vezes em tom de brincadeira, e outras a sério, que ele devia ser deputado. E ele serviu o parlamento e serviu a democracia. Era um homem muito, muito bom.”, disse o líder da Aliança.

Durão Barroso, Paulo Rangel e Carlos Moedas foram outras das figuras políticas portuguesas que prestaram homenagem a Zeca Mendonça.

Notícia muito triste : morreu o nosso Zeca Mendonca , uma pessoa muito boa que faz parte da história do PSD.

Os meus mais sentidos pêsames aos seus familiares e amigos mais próximos . — José Manuel Barroso (@JMDBarroso) 28 de março de 2019

O Zeca Mendonça ensinou-me muito; muitíssimo. Convivemos de perto quando fui líder parlamentar e desde então ficámos sempre a falar. Atento, previdente, discreto. Nunca se impunha e impôs-se-nos a todos. Nele e com ele, o humanismo era poder. O poder de fazer bem. Bem ao outro. — Paulo Rangel (@PauloRangel_pt) 28 de março de 2019

Morreu Zeca Mendonça. Para além de um grande profissional era um grande ser humano. Um homem bom. Um abraço à família. CM https://t.co/jflc4U97Sa — Carlos Moedas (@Moedas) 28 de março de 2019