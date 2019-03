José Mendonça, mais conhecido como Zeca Mendonça faleceu esta quinta-feira, vítima de doença prolongada.

O histórico assessor do PSD acompanhou 16 presidentes sociais-democratas. Atualmente, era assessor do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tendo deixado a assessoria do PSD no final de 2017.

Zeca Mendonça começou a trabalhar no PSD como segurança nos anos 70 e esteve ligado mais de 40 anos a assessoria de imprensa do PSD, sendo encarado no partido como uma personalidade leal e discreta. Aliás, todos os líderes, desde Francisco Sá Carneiro a Passos Coelho, contaram com ele na assessoria de imprensa. Nunca foi assessor nos governos do PSD por opção e conhecia o partido social-democrata como ninguém. Zeca Mendonça era também respeitado por todos os seus pares das demais forças políticas e foi o contacto de imprensa de gerações de jornalistas de política no PSD.

O histórico assessor de imprensa do PSD fez ainda a ligação entre o partido e o grupo parlamentar durante décadas.

Zeca Mendonça conhecia a história do PSD como poucos e tinham muitas histórias a contar. Foi desafiado a contar as suas memórias, mas nunca deu sinais de abertura para o fazer.

Nas redes sociais, as homenagens sucedem-se e existem vários denominadores comuns nos elogios: um cavalheiro , uma instituição no PSD, um amigo.

No final de 2017 surpreendeu quando decidiu aceitar o convite de Marcelo Rebelo de Sousa para o gabinete de comunicação do Palácio de Belém.

Há quem garante que o atual presidente foi dos líderes do PSD com quem mais gostou de trabalhar. Mas o próprio era reservado a dar a sua opinião sobre os presidentes do PSD.

O PSD já reagiu à sua morte, através de uma nota publicada na sua página oficial. "Foi com profunda consternação que o Partido Social Democrata recebeu a notícia do falecimento do histórico assessor Zeca Mendonça. Nesta hora, faltam as palavras para expressar a sua importância para o Partido e para todos aqueles com quem se cruzou ao longo da vida. Dedicação, seriedade e amizade são apenas alguns dos valores em que pensamos quando o relembramos", pode ler-se na nota emitida esta quinta-feira à noite.

Zeca Mendonça faleceu esta quinta-feira aos 70 anos.