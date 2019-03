“O governador do Banco de Portugal não sabe tudo o que se passa no Banco de Portugal”. A garantia foi dada por Vítor Constâncio que está a ser ouvido no Parlamento, na comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD), lembrando que as matérias de supervisão estão delegadas no vice-governador. Aliás, logo na sua intervenção inicial, o ex-governador – que esteve no cargo entre 2010 e 2018 – garantiu que não tinha nada de novo a acrescentar em relação ao banco público, além das respostas que deu por escrito na primeira comissão. E em relação ao balanço do seu mandato não tem dúvidas: “Não sinto que correu tudo mal”.

Constâncio lembrou que “a supervisão não pode evitar ou anular decisões de crédito”, apesar de reconhecer que pode intervir no caso de ter existido ilegalidades. “A supervisão não pode evitar decisões de crédito que levem as perdas grandes ou pequenas. Independentemente de qualquer juízo sobre as decisões, se são legais são legais”, disse.

Vítor Constâncio disse também que a Caixa nunca foi uma instituição financeira que desse preocupações e lembrou que, em 2008 e 2009, a Caixa apresentava rácios de incumprimento inferior à restante banca. “Até abaixo dos bancos da área do euro, nesses anos em que a crise já se fazia sentir”, referiu.

Troca de acusações

Os ânimos ficaram mais exaltados com a troca de acusações entre o ex-governador e Mariana Mortágua com a deputada bloquista a confrontar Constâncio sobre as “más práticas” na Caixa e a dizer que durante o seu mandato foi “uma farra”.

“O senhor foi governador num tempo que a banca fez o que quis — concedeu créditos sem as garantias, a investidores descapitalizados, sem seguirem as regras. Foi uma farra”, acusou, levando Constâncio a voltar a responder: “A supervisão não tem competência para evitar as perdas que resultem de operações de crédito que sejam legais. Isso é matéria dos acionistas e os acionistas é que definem a política de crédito”, acrescentando que, “a supervisão não consegue detetar tudo aquilo que de menos adequado as instituições fazem”.

Já em relação à acusação da deputada Cecília Meireles sobre o facto os problemas da banca terem ocorrido com ele à frente do BdP, o ex-governador disse apenas que tinha o seu tempo “bastante ocupado” para conhecer coisas concretas sobre relatórios e sobre orientações concretas se foram cumpridas ou não. E deixou uma garantia: “Os gestores de topo não têm incumbência de verificar casos concretos, sobretudo quando não têm pelouro da supervisão”, lembrando que era responsável pela política monetária.

Quanto à carta que terá sido enviada por Almerindo Marques a alertar para os problemas no banco público – um tema questionado tanto pelo BE como pelo PCP – Constâncio disse que não se lembrava. “Isso foi há 12 anos? Tanto papel que eu recebi desde então. Se a carta existiu, haverá registo no Banco de Portugal. Não tenho ideia dessa carta. Não tenho obrigação de ter memória de todas as cartas, era impossível”, referiu.

