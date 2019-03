Este domingo vai ser enviado o primeiro contentor com donativos dados pelos portugueses para Moçambique, estando os CTT a operacionalizar logisticamente o recebimento e envio dos donativos recebidos nas 538 Lojas CTT espalhadas pelo país.

Em comunicado, os CTT indicam que, de avião seguiu cerca de 1,5 toneladas de donativos mais urgentes e que na entidade prevê agora o envio de três contentores de Embalagens Solidárias nas próximas três semanas.

Os donativos serão recebidos em Moçambique pelos Correios de Moçambique, e encaminhados para o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC), para serem, posteriormente, distribuídos por todas as vítimas afetadas pelo ciclone Idai.

Na mesma nota, o diretor de Marca, Comunicação e Sustentabilidade dos CTT, Miguel Salema Garção, refere que “os CTT estão a operacionalizar o envio dos donativos dos portugueses para Moçambique. É de louvar a enorme manifestação de solidariedade e apoio para com a população de Moçambique. Mais uma vez os portugueses mostraram que são um povo solidário e se unem em momentos de dificuldade para apoiar quem mais precisa”.

“Os CTT vão continuar com a sua estratégia de responsabilidade social e cidadania empresarial, aproveitando a capilaridade da rede e a proximidade com as populações”, pode ler-se.