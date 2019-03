Ao longo de três dias, de 2 a 4 de abril, nove presidentes de câmaras municipais nortenhas estão na capital minhota para apresentar novas ideias e projetos, no sentido de potenciar os respetivos municípios enquanto Smart Cities, bem como partilhar práticas inteligentes e sustentáveis já implementadas, conforme revelaram fontes da organização deste evento.

Os presidentes das autarquias de Vila Nova de Famalicão, Barcelos, Guimarães, Ponte de Lima, Viana do Castelo, Valença, Boticas, Chaves e Montalegre, estarão no auditório do Museu D. Diogo de Sousa, em Braga, para debater com mais 20 especialistas nacionais e internacionais em Smart Cities aquilo que pode e deve ser feito para potenciar o conceito.

Aqueles mesmos especialistas darão a conhecer as mais recentes e inovadoras soluções aplicáveis às cidades em sessões temáticas dedicadas a áreas como ambiente, regeneração urbana, saúde, tecnologia, economia, governança, energia e mobilidade, entre mais temas.

“O FICIS é o primeiro grande evento sobre as cidades inteligentes a surgir em Portugal, tendo nascido em Braga por impulso da sociedade civil e para a sociedade civil e tal como em todas as edições anteriores, o acesso ao público será inteiramente gratuito, algo inédito num evento desta dimensão”, segundo referiu a diretora executiva do FICIS, Ana Fragata.

Para Ana Fragata, “o FICIS aconteceria facilmente em Lisboa ou no Porto, mas quisemos mantê-lo sempre no Minho e em Braga, para reforçar a dinâmica e capacidade inovadora de uma região que tem projetos ambiciosos”, o que tem sucedido nos últimos cinco anos, estando previstas durante a sessão de abertura, na próxima terça-feira, as participações do secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Gomes Mendes, e ainda do presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, entre muitos outros responsáveis políticos.