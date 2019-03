A falta de condições e a existência de baratas levaram ao encerramento, esta quinta-feira, da esquadra da PSP em Carnide, Lisboa.

Uma equipa de limpeza já está no local, segundo o Correio da Manhã. As pessoas estão a ser reencaminhadas para as esquadras vizinhas, nomeadamente para a esquadra de Benfica e de Telheiras.

Questionado sobre o assunto, o Comando Metropolitano de Lisboa confirmou a ocorrência de um problema de saneamento.

As baratas terão entrado nas instalações através das duas tampas de esgoto.