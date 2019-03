Um estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) revelou que 75% das crianças com sete anos que residem na Área Metropolitana do Porto são vítimas de violência psicológica e física, o que afeta o funcionamento do sistema imunitário.

Dos 75%, 58% têm os valores de inflamação mais alto - quase o dobro comparativamente às crianças que não são vítimas deste tipo de agressões.

O estudo, citado pelo Jornal de Notícias, revela ainda que 10% das crianças que participaram neste inquérito sofreram agressões graves frequentes - com recurso a um cinto ou a um objeto duro.

"As crianças que no dia a dia experienciam formas de disciplina parental mais violenta vivem numa situação de tempestade inflamatória que lhes vai causar doença na vida adulta", disse ao mesmo jornal o presidente do ISPUP, Henrique Barros.

Henrique Barros revelou ainda que os menores que estão sujeitos a este tipo de violência estão mais propensas a vir desenvolver doenças cardiovasculares, hipertensão, entre outras.