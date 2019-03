As receitas da Altice cresceram no 4.º trimestre para 526 milhões de euros. Este valor representa um crescimento de 0,2% face ao trimestre anterior, revelou a empresa liderada por Alexandre Fonseca, em comunicado. O investimento nesse período totalizou os 120 milhões de euros, ainda assim, uma redução face aos 133 milhões de euros registados em igual período do ano passado. Mas no total do ano, as receitas da dona da MEO caíram 3,1% para 2074 milhões.

O EBITDA ajustado da operadora fixou-se nos 199 milhões de euros (-13,8% em termos homólogos), “refletindo a perda de margem bruta, especialmente no segmento empresarial, e incremento dos custos operacionais de angariação, de marketing e de rede”.

As receitas combinadas provenientes dos negócios fixo e móvel dos segmentos consumo, empresarial e grossista cresceram 0,7% no quatro trimestre, em termos homólogos com a Altice a chamar a atenção para as “medidas regulatórias desfavoráveis, como é o caso do decréscimo das tarifas de terminação, e da autorregulação na subscrição do serviço IP Billing”.

A operadora recorda ainda que beneficiou do acelerado investimento na expansão da cobertura do país por fibra ótica durante 2018, tendo finalizado o ano com mais de 4,49 milhões de casas passadas com fibra – mais 120 mil no quarto trimestre. E mantém a meta de cobrir o país com fibra até um total de 5,3 milhões de casas, “continuando a afirmar-se como umas das empresas de referência no crescimento da economia nacional”.

A infraestrutura de rede móvel atingiu a cobertura de 98,3% no 4G e de 74,6% no 4G+ em termos populacionais no final do ano passado. “Durante2018, a Altice Portugal finalizou o projeto de modernização da rede móvel single-RAN, suportando o incremento global de clientes ligados e de tráfego de dados em 4G, com resultados e impacto positivos nos respetivos indicadores de rede móvel. Este investimento continua a suportar o crescimento contínuo da base de clientes móveis pós-pago da Altice Portugal”. revela.

No quarto trimestre, a operadora registou um crescimento da base de clientes do serviço fixo no segmento consumo face ao ano passado corresponde a adições líquidas de 8,4 mil (versus 6 mil no trimestre homólogo).

Além disso, a Altice Portugal capturou 40% do crescimento do mercado de banda larga fixa e 55% do crescimento do mercado TV, no último trimestre do ano. “As adições líquidas de clientes em fibra foram de 44,5 mil no 4T (vs. 43 mil no 4T 2017); em simultâneo, as tecnologias cobre e satélite perderam 36 mil clientes (vs. 37 mil em 2017); o peso das ofertas convergentes mantém a tendência de crescimento, em +3 p.p. face ao ano anterior, acrescentando clientes de maior valor”, salienta.

No entanto, neste segmento, a receita fixa perdeu 0,3% no quarto trimestre face ao trimestre anterior e 2,4% face a igual período do ano anterior. Mas em termos homólogos melhorou progressivamente de -3,5% no ao terceiro trimestre e de -5,4% no segundo trimestre.

Já a base de clientes móveis pós-pagos aumentou 32 mil no quarto trimestre (vs. 33 mil no quarto trimestre de 2017) suportada pelo investimento na rede e pela estratégia de convergência. Feitas as contas, a operadora capturou 51% do crescimento do mercado neste trimestre. E a operadora justificou este aumento: “decorrente do movimento significativo de migrações de pré-pago para pós-pago, a base de clientes pré-pago diminuiu 76 mil no quatro trimestre (vs. perda de 102 mil no quatro trimestre de 2017)”.

Isto significa que, a receita móvel do segmento consumo aumentou 0,8% face ao trimestre anterior e 2,0% face ao quarto trimestre de 2017.

Quanto ao segmento empresarial, este cresceu 3% na receita no quarto trimestre quando comparado com o ano anterior e 2,4% face ao trimestre anterior. “Esta melhoria na tendência foi conseguida através de um crescimento nas novas linhas de receita, como é o caso do ICT, e da resiliência das receitas tradicionais de telecomunicações. As adições líquidas, somando as do negócio fixo e do negócio móvel, foram as segundas melhores num período de 3 anos, a seguir ao pico do terceiro trimestre de 2018. O peso da convergência aumentou 5 p.p. nos últimos 2 anos”, acrescenta.

Em relação ao segmento Grossista desceu o nível de receita em 16% face ao terceiro trimestre de 2018, mas “manteve-se estável quando comparado com o período homólogo, suportado no incremento de receita dos Roamers na rede Altice Portugal, beneficiando de maior volume de tráfego e melhores preços decorrentes das sinergias das negociações no âmbito do grupo Altice”.

A nível europeu, o grupo Altice fechou 2018 com um EBITDA ajustado de 5,1 mil milhões de euros e receitas totais de quase 14,3 mil milhões de euros. Os resultados da empresa também pioraram em relação ao ano de 2017, incluindo em França, o principal mercado da companhia.