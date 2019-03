O administrador da TAP ligado ao grupo chinês HNA, Li Neng, renunciou ao cargo na transportadora aérea nacional. O responsável foi substituído por Maximilian Otto Urbahn, que já tinha integrado aquele órgão quando a empresa era liderada por Fernando Pinto.

Li Neng renunciou ao cargo depois de ter sido anunciado, este mês, a venda da participação do grupo chinês no grupo privado que detém 45% da TAP.

Ainda na semana passada, a empresa apresentou prejuízos de 118 milhões de euros, em 2018. Um valor que contrasta com o lucro de 21 milhões de euros que a companhia aérea alcançou no ano anterior. De acordo com a empresa, destes 118 milhões de perdas cerca de 95 milhões de euros são resultado de custos não extraordinários.

Os preços dos combustíveis, os custos relacionados com reestruturação e indemnização a passageiros ditaram estes resultados.

"São custos que não se devem repetir para a frente e que serviram para resolver problemas históricos da companhia", referiu a empresa, durante a apresentação de resultados.

Uma dessas penalizações diz respeito ao cancelamento de 2490 voos que obrigaram ao aluguer de aviões de substituição com tripulações e ao pagamento de indemnizações a passageiros. Uma medida que custou à TAP cerca de 41 milhões de euros.

Também o gasto com combustível aumentou para 799 milhões de euros, no ano anterior tinha sido de 580 milhões de euros. No entanto, apenas cerca de 50 milhões de euros deste aumento deveu-se ao incremento de volume, já cerca de 169 milhões de euros foram resultado do efeito de aumento de preço.

“O ano de 2018 foi difícil para a TAP quer em termos operacionais, quer em termos económicos e financeiros, mas foi um ano que não comprometeu o nosso futuro. Um ano que nos permitiu continuar a criar raízes para que o plano estratégico possa ser implementado como previsto”, revelou Miguel Frasquilho, presidente do conselho de administração da TAP.