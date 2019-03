Quatro pessoas foram detidas pela Polícia Judiciária (PJ), na ilha de São Miguel, Açores, pelo alegado sequestro de um bebé de três meses. Em causa estará uma disputa pelo recém-nascido.

Segundo um comunicado do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada da PJ, esta quinta-feira, os factos ocorreram em "finais de fevereiro, num contexto de desavenças familiares", tendo os suspeitos, dois homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 18 e os 38 anos, agido alegadamente "pela disputa do recém-nascido".

De acordo com a mesma nota, os detidos "aproveitaram-se de ser ainda de manhã cedo" e de os "residentes estarem a dormir", para "escalarem uma janela” e conseguir entrar na casa “onde estava um casal jovem com o seu filho bebé a dormir e, através de violência, conseguiram subtrair-lhes a criança, levando-a consigo".

"As diligências prontamente encetadas permitiram o resgate do menino, que se encontrava de boa saúde e foi entregue aos progenitores", informa a PJ, ainda que "existem relações de familiaridade entre todos os intervenientes".

Segundo a PJ, dois dos suspeitos já tinham antecedentes criminais. Os quatro detidos ficaram sujeitos a termos de identidade e residência, depois de ouvidos pelo Tribunal.

De acordo com a agência Lusa, que cita fonte da PJ, os suspeitos são dois casais - um deles é formado pela avó materna do bebé e o seu companheiro, e o outro pelo tio do bebé e a sua namorada.