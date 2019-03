A história de Catarina Sequeira tem feito Anabela reviver tudo o que passaram durante os quase quatro meses que a irmã esteve ligada às máquinas para que o sobrinho pudesse nascer. “É um caso exatamente igual. Percebo perfeitamente o que está a passar esta família e só posso dizer que tenham muita força e muita coragem”, diz a irmã mais velha de Sandra Pedro, que em fevereiro de 2016 não resistiu a uma hemorragia cerebral. Grávida de 15 semanas, o filho, Lourenço Salvador, viria a nascer 17 semanas mais tarde, a 6 de junho, no primeiro caso de gestação em morte cerebral tentado no país.

Passam três anos desse período de visitas ao Hospital de S. José, em Lisboa. “É uma situação muito pesada, de sofrimento. Até ao fim tive esperança de quando o menino nascesse ela acordasse”, recorda Anabela.

Apesar de saberem desde o primeiro momento que a situação de Sandra era irreversível, até ao dia do parto e da despedida, a família continuou a falar com a mulher de 37 anos à espera de um sinal de vida. No quarto do hospital, Anabela recorda que havia um ambiente pesado, mas também de afeto por parte da equipa que acompanhou o caso, com música e festas na barriga de Sandra à medida que o bebé crescia.

O caso viria a ser marcado por uma disputa da guarda da criança entre a família materna e a paterna, tendo o recém-nascido sido entregue ao pai, Miguel Ângelo Faria, que o i tentou contactar, sem sucesso.

Com Lourenço quase a fazer três anos, Anabela não esconde a revolta pela forma como tudo se desenrolou. Nunca se conformaram com a decisão e desde então o contacto com a criança por parte da família materna tem sido escasso. Anabela diz que o tribunal determinou quatro horas de visita mensal aos avós maternos, que nem sempre foram cumpridos, mas os tios nunca mais viram a criança. “Não o vejo desde que nasceu. As informações que tenho são através da minha mãe. Está bonito e bem, graças a Deus”, diz Anabela, lamentando não terem meios para contestar a decisão e que nunca um advogado se tenha interessado pelo caso. Acusa o pai de proibir o contacto com o rapaz e de ter criado a ilusão de serem uma família unida, depois de inicialmente não ter mostrado interesse em ficar com o bebé. “Não podemos vê-lo, não pode passar uma semana de férias com a minha mãe. O menino nem sequer está a ser criado pelo pai, está a ser criado por uma tia, não sei o porquê de não ficar ou com a minha mãe ou comigo que somos a família mais direta”.

Anabela acredita que esse era o desejo da irmã, que um dia antes de sofrer uma hemorragia cerebral lhe tinha ligado a contar que ia ter um menino, a que iria chamar Lourenço. O pai viria a chamá-lo Lourenço Salvador. “Tenho mágoa porque sei que a minha irmã queria ele ficasse comigo, mas não sou eu que mando e a justiça portuguesa deixa muito a desejar”, diz.

A acompanhar o novo caso no S. João pelas notícias, Anabela deseja um desfecho diferente. “Que a criança venha bem, já que a mãe não está, e que seja criado pelas duas famílias. A criança tanto precisa da família da mãe como da família do pai”.