Para mim, é sempre um fator tomado em consideração: alimentos funcionais que suportem a nossa saúde, bem-estar e energia para ajudar no nosso quotidiano.

Não precisamos de seguir tendências, até porque se torna altamente frustrante, menos ainda de comprar ingredientes caríssimos e com nomes pomposos. Apenas use e abuse do que a mãe natureza oferece.

Salada Energética com Feijão Mungu Germinado, Topping de Rale & Molho Verde - Serve 2

INGREDIENTES

– Para a salada

1/2 copo de feijão mungu germinado, cozinhado a vapor

1 copo de brócolos cozinhados a vapor

Alfaces à escolha (usei rúcula, romana e mimosa)

Pepino

Cebolinha

2 copos de espinafre bebé

1 abacate

2 colheres de sopa de rale farinha de mandioca

– Para o molho

1 mão-cheia de salsa

1 mão-cheia de coentros

1 malagueta verde (opcional)

1 dente de alho pequeno

Sumo de 1 limão

3 colheres de sopa de azeite extravirgem

Sal do mar

Bata todos os ingredientes no copo da varinha mágica até atingir a consistência pretendida.

Dica: Pode usar aqui um bocado do abacate para uma textura mais cremosa.

MÉTODO

Disponha todos os ingredientes para a salada numa travessa, a gosto, e tempere com o molho.

Para cozer a vapor utilizei panela de bambu , mas pode usar outro método à sua escolha. Cozer a vapor é considerado mais saudável na preparação de alimentos e não exige a adição de nenhum tipo de gordura, além de reter o sabor, formato, cor, textura e nutrientes dos alimentos.