As atenções estão agora todas apontadas para o Rali Vila do Bispo, que será mais uma oportunidade para ver o Skoda Fabia R5 de Ricardo Teodósio e José Teixeira em pisos de terra, disputando-se já este fim de semana, sábado e domingo, onde “espero voltar a dar um espetáculo na nossa região”, disse o famoso piloto algarvio, da localidade de Guia.

Líderes do Campeonato de Portugal de Ralis após a vitória indiscutível na abertura, em Fafe, Ricardo Teodósio e José Teixeira chegavam ao Azores Rallye apostados em obter mais uma boa pontuação para a sua temporada, que conseguiram, sendo voltarão ao topo de tabela, o que se deve ao facto de, ao contrário de outros concorrentes, participarem em todos as provas do Campeonato de Portugal de Ralis, recuperando alguns pontos em relação a outros pilotos de nomeada, já que estes, só competem em parte do campeonato.

Balanço positivo nos Açores

Nas famosas e bastante exigentes especiais de terra açorianas, a dupla do Skoda Fabia R5 enfrentou um rali atribulado e onde só a espaços pôde mostrar a sua verdadeira rapidez, vencendo mesmo três classificativas na prova do Campeonato da Europa FIA de Ralis (ERC) e quatro troços na prova do Campeonato de Portugal de Ralis, em que garantiu o terceiro lugar da prova nacional e o Top 5 no evento do ERC.

“Foi um rali difícil para nós e onde tivemos de ultrapassar várias adversidades”, afirmou o popular piloto da Guia, explicando que “tudo começou com um toque logo no primeiro troço do rali, que deixou uma ‘roda’ aberta durante as primeiras três classificativas”.

De acordo com Ricardo Teodósio, “na sexta-feira optámos por usar os pneus intermédios em vez dos mais macios e isso deixou o carro com um comportamento algo estranho, levando-me a perder confiança, enquanto no sábado o setup estava muito melhor, mas fizemos um pião na primeira passagem pelos Graminhais e perdemos o contacto com o Bruno (Magalhães)”.

“Ainda assim, o terceiro lugar no CPR e os quatro troços que ganhámos para o Nacional são uma boa operação para o campeonato, além de termos demonstrado um andamento forte sempre que o carro estava ao nosso gosto”, salientou Ricardo Teodósio, agradecendo “ a toda a equipa ARC Sport e o Lorenzo (engenheiro da Skoda Motorsport), pelo trabalho que fizemos para melhorar o carro ao longo do rali, também às nossas famílias, em especial à minha mãe, que me fez uma visita-surpresa durante o rali, a todos os nossos amigos e ao muito público que nos apoiou na estrada e na assistência, o nosso muito obrigado a todos eles”.