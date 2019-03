O novo troféu, denominado Fans Cup, “promete trazer muito ânimo aos intervenientes”, segundo afirmou Rui Ramoa, do grupo Portugal Hill Climb Fans, de harmonia com a Associação Portuguesa dos Pilotos de Automóveis de Montanha (APPAM), liderada por Joaquim Teixeira, irá premiar o piloto mais regular, mas também em grande velocidade”.

“Este é um troféu que poderá ser vencido por qualquer um dos pilotos inscritos nas oito provas do Campeonato de Portugal de Montanha, independentemente da cilindrada e da potência do seu carro”, explicou Rui Ramoa, enaltecendo também o apoio da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).

“Para que o piloto vença o troféu terá que terminar todas as três subidas de prova, exceto se abandonar devido a avaria ou acidente, mas tem que arrancar em todas elas”, segundo o mesmo especialista em automobilismo de montanha, referindo que “depois o piloto que dentro das três subidas de prova tiver a menor diferença de tempo entre duas delas será o vencedor, mas para isso tem de ser rápido, introduzimos no regulamento que o piloto tem que fazer sempre no mínimo 130 por cento do tempo do piloto mais rápido do seu grupo”.

O troféu é patrocinado pela Oliveira – Mediação Imobiliária, de Braga, havendo parcerias com as empresas Zoom Motorsport e Racer Design, que “nos apoiarão com a imagem do troféu, sabemos que com eles estamos sempre em boas mãos, pois são profissionais de excelência”, acrescentou Rui Ramoa, do grupo Portugal Hill Climb Fans.