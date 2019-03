Um camião atingiu, esta quarta-feira à noite, um grupo de pessoas que estava numa estrada na Guatemala, fazendo 32 vítimas mortais.

As pessoas estavam na via para auxiliar uma outra vítima que tinha sido atropelada na estrada de Nahualá, Sololá, por um automóvel, quando foram abalroadas pelo veículo pesado, segundo o porta-voz dos bombeiros locais, citado pela Reuters.

O condutor, além das 32 vítimas mortais fez também nove feridos, que foram transportados para o hospital, fugiu do local.

Em reação, o governo guatemalteco já divulgou um comunicado no qual "lamenta profundamente a tragédia" e declara "três dias de luto nacional em memória das vítimas".

"Com grande pesar, lamento a tragédia que ocorreu no município de Nahualá, em Sololá. No momento estamos coordenando ações para dar todo o apoio às famílias das vítimas. Minhas profundas condolências", escreveu o Presidente do país, Jimmy Morales, no Twitter.