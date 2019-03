O acordo celebrado entre a CP – Comboios de Portugal e a Câmara Municipal de Cascais – que permitia aos cascalenses com passe estacionar gratuitamente o carro junto à estação de comboios de Cascais – acabou com os novos passes, mas está a ser renegociado. A confirmação foi dada pelo presidente da Câmara Municipal de Cascais ao i. “Estamos a tentar renegociá-lo para que se mantenha”, revelou Carlos Carreiras.

De acordo com o autarca, o facto de com as novas regras os parques não serem gratuitos não é algo exclusivo de Cascais: “É em todo o lado”.

Questionado sobre os transtornos que o fim do acordo entre a CP e a autarquia trarão para quem vive em Cascais, Carlos Carreiras garantiu que a câmara está atenta às necessidades dos moradores e que vai agir de forma a minimizar quaisquer impactos: “Nós estamos atentos e temos uma série de parques gratuitos na mesma, maior parte deles vão ficar gratuitos”.

Antes de chegar o passe único, quem morasse em Cascais e se deslocasse todos os dias para o centro de Lisboa de comboio poderia deixar o seu carro num dos parques de estacionamento que ficam junto à estação. A partir do início de abril, com o passe único em vigor os cascalenses vão ter de pagar 40 euros por mês pelo título de transporte, mas deixarão de poder usufruir do mesmo estacionamento gratuitamente – quem quiser estacionar junto da estação terá de pagar 12 euros por mês, além do valor do passe.

Mas Carreiras salienta que os parques pagos “vão ficar a um preço muito simbólico”, reiterando que o número de parques pagos corresponderá a “uma ínfima parte do todo, que continuará gratuito”.

Feitas as contas os moradores ficam a ganhar. Até agora os residentes que tinham um passe da CP para viajar entre Cascais e o Cais do Sodré, por exemplo, pagavam 49 euros por mês – valor esse que já incluía o preço do estacionamento. A partir da próxima semana os moradores vão passar a pagar 40 euros pelo passe Navegante Metropolitano – que lhes dará acesso a 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa.

A questão que se coloca é se pretendem pagar os 12 euros adicionais do estacionamento ou não, uma vez que vários parques daquele concelho se manterão gratuitos. Ao i, Carlos Carreiras revelou que o parque de São João do Estoril é gratuito “e vai manter-se gratuito”. Além disso, diz, o parque de Carcavelos e o do Mercado de Cascais também vão ser gratuitos. “Depois terá outros parques que estão na periferia, menos próximos das estações e que têm transporte gratuito de autocarro até à estação”, completou o autarca.

Aos olhos de Carlos Carreiras, o fim deste acordo não é de todo uma desvantagem para os residentes.

“Independentemente de tudo [os moradores] passarão a ter um passe de comboio, Carris, Metropolitano, na área metropolitana por 40 euros”, lembrou, acrescentando que antes os passes eram muito mais caros, havendo casos de utilizadores que chegavam a pagar “mais de 100 euros”.

Além disso, Carlos Carreiras admitiu também que a autarquia está a trabalhar noutras medidas para ajudar a melhorar a mobilidade em Cascais. Ao i, o autarca revelou que uma das medidas a serem estudadas é o fim do estacionamento pago: “Ter um tempo suficientemente alargado para que os munícipes de Cascais não paguem estacionamento seja em que lado for”. Outra das medidas em cima da mesa é a finalização de um concurso público internacional que vai permitir à autarquia, “logo que o sistema esteja estabilizado, anunciar que o transporte rodoviário dentro do concelho de Cascais é completamente gratuito para todos”, adiantou o autarca.

Passe único em vigor na próxima semana É já a partir da próxima segunda-feira que o passe único entra em vigor.

Os títulos de transporte passam a dividir-se em duas categorias: Navegante Municipal e Navegante Metropolitano. Se escolher a primeira categoria pagará 30 euros mensais e pode usar todas as empresas de transportes dentro de cada um dos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa – Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira. Caso escolha o Navegante Metropolitano, pagará 40 euros por mês e pode usar todas as empresas de transporte nos 18 concelhos da Área Metropolitana de Lisboa.

Além destes dois passes, foram criados títulos com descontos para crianças, idosos e famílias – que entrará em vigor em julho.

Contactado pelo i, Carlos Humberto de Carvalho, primeiro-secretário Metropolitano, explicou que a redução do preço dos transportes públicos “está hoje no centro das opções das grandes cidades e regiões europeias”. “Esperamos que a redução tarifária tenha grandes impactos, no aumento do rendimento disponível das famílias, na simplificação tarifária, na redução do numero de veículos que circulam diariamente na região e no congestionamento, concretizando a expectável transferência de utilizadores de transporte individual para transporte público”, disse o responsável.

Esta medida ajudará em alguns casos os utentes a poupar quantias significativas ao final do mês. Por exemplo, uma pessoa que se desloque todos os dias de Mafra para Lisboa usando os autocarros da Barraqueiro, Carris e Metro paga 165 euros. A partir de segunda-feira, com o passe Navegante Metropolitano, a pessoa poupará ao final do mês 125 euros em transportes. Já se falarmos de um morador de Setúbal que se desloque até Lisboa através da Fertagus, usando Carris e Metro para se movimentar na capital, a diferença será de 121,15 euros ao final do mês – uma vez que atualmente o utente paga 161,15 euros pelo passe.