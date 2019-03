Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os concelhos de São Brás de Alportel e Alcoutim, no distrito de Faro, estão esta quinta-feira em risco máximo de incêndio. Há ainda outros quatro concelhos em risco muito elevado de incêndio em Faro, Beja e Viana do Castelo.

Loulé e Tavira, no distrito de Faro, Almodôvar, em Beja, e Melgaço, em Viana do Castelo, são os concelhos em risco muito elevado de incêndio, de acordo com o IPMA.

O IPMA colocou ainda mais de 30 concelhos de vários distritos do país em risco elevado de incêndio.

Recorde-se que, na terça-feira, o Governo assinou um despacho que determina a declaração de Situação de Alerta até domingo devido ao risco de incêndio florestal.