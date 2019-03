João Catarré é o mais recente convidado do programa de Daniel Oliveira e, em conversa com o apresentador, o ator ficou em lágrimas ao falar da filha.

No vídeo partilhado nas redes sociais de Daniel Oliveira, em que o apresentador diz que esta se trata de uma “entrevista poderosíssima”, João Catarré descreve a sua relação com a filha, de três anos, fruto do namoro com a também atriz Sandra Santos.

"Todos os dias me acorda assim: ‘Papa, acorda que o sol está lá fora à nossa espera’.", diz o ator, em lágrimas, acrescentando: "Há sol todos os dias, mesmo que não apreça", explica.

“O amor que eu sinto por ela também [está lá sempre]”, ouve-se no mesmo vídeo partilhado por Daniel Oliveira.

A entrevista vai passar no próximo sábado, dia 30 de março, na SIC.