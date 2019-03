A artista norte-americana Janelle Monáe é a mais recente confirmação da edição deste ano do festival Super Rock Super Bock, no Meco.

A artista sobe ao palco principal no dia 20 de julho, e junta-se assim a artistas como Migos, Disclosure DJ Set e Profjam, que também atuam no mesmo dia no SBSR.

Esta é a quinta vez que a artista atua em Portugal.

Recorde-se que o SBSR decorre nos dias 18, 19 e 20 de julho, na aldeia do Meco, em Sesimbra.