A IFD, sediada no Porto, tem vindo a apoiar o desenvolvimento do tecido empresarial português, colmatando as falhas de mercado no acesso ao financiamento das empresas, com enfoque nas Startups e Pequenas e Médias Empresas (PME) e, em particular, ao nível da capitalização e do financiamento de médio e longo prazo da atividade produtiva, como revelou o presidente executivo da IFP, Henrique Cruz.

A sessão serviu também para apresentar o Capitalizer - solução digital inovadora do BIG que capacita as PME a aceder a capital junto de parceiros e investidores profissionais, incluindo private equities, grupos empresariais, fundos de investimento ou family offices: www.capitalizer.eu.

O Capitalizer democratiza o acesso por parte das PME aos serviços tradicionais de assessoria financeira prestados pela banca de investimento, com a equipa de profissionais disponível para apoiar as PME em todas as fases do processo de angariação de capital, incluindo serviços de assessoria na preparação de informação, na análise de propostas recebidas ou no decurso das negociações com investidores.

As duas instituições estarão também presentes em mais localidades, sendo a próxima no dia 10 de abril, em Barcelos, na sede da Associação Comercial e Industrial de Barcelos.

A Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD), sediada no Porto, tem como objetivo principal direcionar recursos financeiros públicos, preferencialmente alavancados por cofinanciamento privado e em particular Instrumentos Financeiros (IF) que permitam colmatar falhas de mercado no acesso das PME e midcaps portuguesas ao financiamento e funciona como um complemento à banca nacional e aos outros parceiros privados no desenvolvimento do tecido empresarial português, desenvolvendo o negócio de banca de segundo piso.

O BiG - Banco de Investimento Global, S.A. é uma instituição financeira especializada, detida integralmente por investidores privados, com sede em Lisboa, autorizada a operar em todas as áreas de negócio abertas ao sector bancário em Portugal, sendo que o negócio deste banco concentra-se em serviços de poupança, de investimento e de aconselhamento com base em comissões para clientes institucionais e de retalho, bem como serviços de crédito especializado para segmentos específicos de clientes.

Além dos serviços bancários tradicionais, o banco presta serviços de assessoria financeira a empresas e outras entidades em processos de fusões e aquisições, parcerias e processos de colocação de capital, operações de mercado de capitais, privatizações e concessões.

A equipa do BiG tem acumulado uma extensa experiência em assessoria financeira, tendo executado mais de 300 mandatos, incluem a estruturação e implementação de operações complexas através de processos competitivos e concursos públicos internacionais.