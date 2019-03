Depois da reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, em conferência de imprensa, a secretária-geral do mesmo organismo, Helena Fazenda, revelou que se verificou um aumento da criminalidade geral nos distritos do Porto, Beja e Leiria, "embora em números não muito significativos".

No entanto, por outro lado, a criminalidade violenta grave desceu nos distritos de Lisboa, Setúbal e Faro, bem como os crimes gerais, diminuição essa que se verificou nos distritos de Lisboa, Coimbra e Braga.

O RASI de 2018, que vai ser entregue esta sexta-feira no parlamento, indica ainda que houve uma diminuição de 8,6% da criminalidade violenta e grave no ano passado, em relação a 2017, e de uma descida de 2,6% dos crimes gerais.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que também esteve presente na conferência de imprensa, afirmou que para esta "significativa diminuição", contribuiu a diminuição de crimes de incêndio e fogo posto, contrafação e falsificação de moeda e da passagem de moeda falsa, condução de veículo com taxa de álcool superior ao permitido por lei, roubos por esticão e na via pública sem ser por esticão.

No entanto, o governante disse ser preocupante o facto de terem sido registados 110 homicídios em 2018, tendo estes aumentado em 34,1% em relação a 2017 .