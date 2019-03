Um momento realmente insólito na última madrugada, no embate particular entre o México e o Paraguai. No fim da partida, Gerardo 'Tata' Martino sorriu - os aztecas venceram por 4-2. Pelo meio, porém, nem tudo foram rosas para o técnico de 56 anos.

No decorrer do encontro, e de forma absolutamente fortuita, Eduardo Berizzo, o selecionador do Paraguai, pontapeou uma bola perdida... diretamente à cabeça de Tata Martino. O antigo treinador do Barcelona e da seleção argentina, entre muitos outros clubes, não estava preparado para o embate e acabou mesmo por ficar a sangrar do nariz, pois a bola bateu-lhe nos óculos, que lhe causaram o ferimento.

Berizzo, que curiosamente foi colega de Tata Martino nos seus primeiros anos de carreira... como jogador, ainda no final da década de 80, aproximou-se de imediato para pedir desculpas ao seu homólogo, que as aceitou de pronto. Ambos os técnicos cumpriram nesta partida o segundo encontro ao comando das duas seleções.