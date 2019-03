Ao final do dia desta quarta-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou que vai visitar Moçambique no final deste ano, na sequência da passagem do ciclone Idai, avança a RTP3.

"Depois deste momento reconhecer a realidade e o que resta da realidade, e de olhar para as questões de saúde e sociais mais urgentes e gritantes, começa a reconstrução que vai durar algum tempo", começou por dizer o Chefe de Estado.

"Eu, assim que o presidente Nyusi venha a concordar comigo e entender que há condições para isso, gostaria de no final do ano ir a Moçambique para, nessa nova fase da reconstrução, testemunhar o que é o recomeçar da vida de milhares irmãos nossos", anunciou Marcelo Rebelo de Sousa.

Recorde-se que também hoje o Papa Francisco anunciou que vai visitar Moçambique nos dias 4, 5 e 6 de setembro.