O Bayern Munique anunciou esta quarta-feira a contratação de Lucas Hernández ao Atlético de Madrid, com a transferência a fazer-se por incríveis 80 milhões de euros - precisamente o valor da cláusula de rescisão. O internacional francês torna-se assim o lateral-esquerdo mais caro da história do futebol, bem como a maior venda de sempre do Atlético e a contratação mais cara de sempre do gigante bávaro - o anterior máximo eram os 41,5 milhões pagos em 2017/18 ao Lyon pelo médio francês Tolisso.

Lucas Hernández, que se mudará para a Alemanha no próximo verão, assinou um contrato válido até 2024 com o Bayern. Para trás ficam 12 anos "incríveis e inesquecíveis" de ligação aos colchoneros, que ainda propuseram a renovação ao defesa. "Custou-me muito dizer que não ao Atlético, mas a minha decisão foi a de começar um novo desafio. Foi a decisão mais difícil e importante que tomei na carreira, o Atlético significa muitas coisas para mim, já que foi aqui que cresci como futebolista, como pessoa e que me converti naquilo que hoje sou. Estarão sempre no meu coração", disse ao site do Atlético de Madrid.

Os colchoneros foram mesmo o único clube da carreira de Lucas Hernández até hoje. O campeão do mundo estreou-se na equipa principal em 2014/15, ainda com 18 anos, somando 110 jogos e um golo e conquistando uma Liga Europa e uma Supertaça Europeia.